شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: كل قرارات الحكومة استباقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل قرارات الحكومة استباقية، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اطمأن خلال اجتماع لجنة الأزمة، اليوم الاثنين، على جاهزية المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن مدبولي اطمأن من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المستشفيات بها كميات كافية من المستلزمات والأدوية.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى لتفادي ما حدث، خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا، من نقص في بعض أنواع الأدوية بالصيدليات، متابعًا: «نستعد بوجود مخزون كافٍ من الأدوية وتزويد الصيدليات بكل الكميات».