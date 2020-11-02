شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: كل قرارات الحكومة استباقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل قرارات الحكومة استباقية، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اطمأن خلال اجتماع لجنة الأزمة، اليوم الاثنين، على جاهزية المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن مدبولي اطمأن من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المستشفيات بها كميات كافية من المستلزمات والأدوية.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى لتفادي ما حدث، خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا، من نقص في بعض أنواع الأدوية بالصيدليات، متابعًا: «نستعد بوجود مخزون كافٍ من الأدوية وتزويد الصيدليات بكل الكميات».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,736
-
تعافي
99,555
-
وفيات
6,278
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء: كل قرارات الحكومة استباقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.