شكرا لقرائتكم خبر عن نادي القضاة عن واقعة «طفل المرور»: تصرف فردي ونرفض تعميمه على أبناء المستشارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر، عن استنكاره واقعة تعدي نجل أحد المستشارين على رجل مرور، ونشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع الإلكترونية.

وقال المجلس في بيان، الاثنين، إنه تابع بكل أسف ما تم نشره بشأن الواقعة، مؤكدًا أن سيادة القانون هي أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية، وأنه يتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون، وأنه لا يوجد رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر في سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها.

وأوضح البيان أن نادي قضاة مصر «إذ يرفض التصرفات التي صدرت من الطفل، والتي تستوجب المحاسبة والتقويم والرقابة، ولكنه في الوقت يؤكد أن هذا التصرف الفردي لا ينبغي تعميمه على أبناء القضاة كفئة من فئات المجتمع».

وشدد النادي على إدانته لاتخاذ البعض الواقعة كذريعة للنيل من القضاء وإذكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة العامة، مهيبًا بجموع الشعب المصري الحفاظ على صون القضاء، الذي سيظل حصن العدالة وملاذ كل مظلوم.

بيان نادي القضاه