التنمية المحلية: المحافظات فى تسابق كبير لإنجاز طلبات التصالح بمخالفات البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن طلبات التصالح في مخالفات البناء تسير بطريقة جيدة حتي الآن، مشيرًا إلى أن طلبات التصالح وصلت حتى الآن إلى 2 مليون و200 ألف طلب تصالح على مستوى الجمهورية من أصل 3 ملايين و160 ألف مخالفة فى البناء، وهذا إنجاز كبير.
وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامي سيد على، والمذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن المحافظات المصرية في تسابق كبير جدا لإنجاز طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المتبقي من المخالفين في تقديم التصالح في مخالفات البناء هم 900 ألف مخالف فقط، وهذا عدد ليس بكبير ومازال أمامهم فرصة لتقديم طلب التصالح في مخالفة البناء حتي الآن.
وأشار إلى أن مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير قاموا بجمع 150 مليون جنيه من أصحاب الشركات ورجال الاعمال لدفع قيمة المصالحة في مخالفات البناء لغير القادرين في المحافظات النائية.
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