وزير الاتصالات: مبادرة "بناة مصر الرقمية " تستهدف 1000 شاب حديثى التخرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن الشباب يستطيع الالتحاق بهذه الجامعات عن بعد، شأنه شأن الطلاب الموجدين داخل الجامعة، مضيفًا أن تكلفة الماجستير الجماعات العالمية تصل لـ20ألف دولار، خلاف تكلفة الاقامة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقوية اللغة الإنجليزية التى تعتبر لغة الدراسة في هذه المادة، لافتا إلى أن الوزارة تتحمل تكلفة المبادرة بالكامل.

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