شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: المصريون بالخارج يصوتون بالمرحلة الثانية لـ "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها آخر استعدادات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، واستعدادات الحكومة لاحتمالية الموجة الثانية من فيروس كورونا، إضافة إلى متابعة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

سباق البيت الأبيض يدخل مرحلة الحسم.. أمريكا تختار رئيسها الـ 46.. ترامب وبايدن يحفزان الناخبين برسالة: "أنا الأصلح".. استطلاعات رأى ترجح كفة المرشح الديمقراطى بشكل طفيف.. وتقارير: الرئيس قادر على انتزاع ولاية ثانية ساعة التصويت

نائب رئيس الوزراء الليبى: مصر أبرز الداعمين لحل أزمتنا سياسيا.. عبد السلام البدرى: الإخوان تشبه كورونا.. نرفض مسودة الدستور الحالية.. ونحتاج 1000 طبيب نفسى لمعالجة ضحايا العنف

Advertisements

المصريون بالخارج يصوتون بالمرحلة الثانية لـ "النواب" الأربعاء.. طباعة بطاقات الاقتراع وإرسالها للبعثات الدبلوماسية فى 124 دولة.. ووزيرة الهجرة تتابع التصويت بغرفة عمليات الوزارة.. و"الوطنية للانتخابات" تنتهى من استعدادات الداخل السبت والأحد المقبلين

3.3 مليون منتفع بأولى مراحل التأمين الصحى الشامل.. تجهيز البنية التحتية للتشغيل التجريبى بـ6 محافظات.. والسبكى: القيادة السياسية وجهت بتوفير الاعتمادات المالية لضمان استدامة المنظومة

مدبولى يطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.. الحكومة توجه بتطبيق الغرامات على مخالفى قرار ارتداء الكمامات.. وتدرس مقترحا بتحديد مواعيد لإغلاق المحال العامة والمنشآت السياحية

تسليم 600 ألف "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوی.. تدريب الطلاب على دخول بنك المعرفة والاطلاع على المحتوى الرقمى.. و «التعليم » تحذر من الدروس الخصوصية

استعدادات الموجة الثانية من كورونا تبدأ.. توريد 31 مليون كمامة قماش لـ "التموين"

إتاحة 1657 مصنعا بنظامى الإيجار والتمليك.. مد سحب كراسات المجمعات الصناعية حتى الخميس



عدد غدا من الخليج 365

إغلاق 8 طرق سريعة بسبب السيول.. "المرور" تواجه حالة الطقس السيئ