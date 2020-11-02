شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق تعلن فتح 4 طرق بعد رفع آثار السيول واستمرار غلق 4 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى، عن فتح بعض الطرق بعد الانتهاء من أعمال إزالة آثار السيول بها وهى:

طريق القصير / قفط. طريق رأس غارب / الغردقة. طريق طور سيناء / مفارق فيران. تقاطع وادى وتير مع طريق دهب / نويبع.

مع استمرار غلق بعض الطرق لحين الانتهاء من أعمال صيانتها وإزالة آثار السيول من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى وهى: طريق الصعيد / البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا).

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وجود تلفيات فى بعض أجزاء من طبان الطريق بالكم ( 85 – 90 ) من سفاجا وجار إصلاحها وإزالة الاطماءات بمعدات الصيانة الخاصة بالهيئة العامة للطرق والكبارى. طريق الشيخ فضل / رأس غارب. قطع فى أجزاء من الطريق بمواقع متفرقة فى المسافة من كم 40 إلى كم 90 من الشيخ فضل. طريق الجيش الحر فى اتجاه المنيا ( قبل نفق سنور). تم تحويل الحركة علي الطريق الصحراوى الشرقى القديم. طريق مفارق فيران / كاترين.

وجود إطماءات ونحر وقطع فى بعض أجزاء من طبان الطريق من كم 40 حتى كم 70 ، وجار إزالة آثار السيول بمعدات الصيانة الخاصة بالهيئة العامة للطرق والكبارى.

وتهيب الهيئة العامة للطرق والكباري بالسادة المواطنين المتحركين على هذه الطرق استمرار اتخاذ أعلى إجراءات اليقظة والحذر كما ينصح بعدم التحرك عليها مؤقتا لحين استعادة كفاءتها بالكامل والإعلان عن ذلك.

وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكبارى على تواجد مجموعات الإنقاذ واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء وإنها جاهزة للتدخل فورا.