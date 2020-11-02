شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مرسى علم» يوجه برش شوارع المدينة بالكامل بالمبيدات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، إدارة البيئة بالوحدة المحلية للمدينة برش شوارع المدينة بالكامل بالمبيدات، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين .
أشار عدلى في بيان للمدينة إلى أهمية التعاون بين المواطن وأجهزة المدينة التنفيذية، كما ناشد المواطنين على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بالمواطنين وتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقاية بمدن المحافظة .
جدير بالذكر أن الوحدة المحلية للمدينة تواصل جهودها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر اللائق .
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