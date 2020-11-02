شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم.. توقعات الأبراج الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
الحمل: 21/3 إلى 20/4
مكان القمر مقابل برجك وهذا قد يسبب بعض العراقيل والصعوبات، لا تجعل ذلك يوترك. يومان وتعود الأمور لطبيعتها.
الثور : 21/4 إلى 20/5
قد تكون مزدحما جدًا فيما عليك أن تقوم به ولكن من جد وجد، كما أن أمورك العاطفية إيجابية.
الجوزاء: 21/5 إلى 20/6
ربما تظهر أمامك عدة طرق لإثبات قدراتك الإبداعية وأهمها فيما يبدو من حيث المظهر.
السرطان: 21/6 إلى 20/7
بالرغم من الواجبات والمسؤوليات ولكن قد تشعر ببهجة تجعلك أكثر حماسة فطاقة حدسك مرتفعة جدًا.
الأسد: 21/7 إلى 20/8
قد تكون هناك بعض المشاكل في شؤونك المالية عليك بالمراجعة دوما حتى لا تفاجأ بأى موقف.
العذراء: 21/8 إلى 20/9
ربما تشعر بأنه من الأفضل التضحية من أجل الآخرين. لا تأخذ الأمور بشكل جدى فترهق قليلًا.
الميزان : 21/9 إلى 20/10
القمر يدخل برجك وهذا يعنى إيجابيات على جميع المسؤوليات، أداؤك يدهش الآخرين.
العقرب: 21/10 إلى 20/11
أصحاب العقرب يتميزون بروح عصية وتحدٍ للحياة يجعلهم يحققون الكثير.
القوس: 21/11 إلى 20/12
قد تبدو اليوم متجددا وكلما عرفت هدفك فى الحياة كلما كان من السهل معرفة أى طريق تسلكه، لا تنتقد الآخرين.
الجدى: 21/12 إلى 20/1
قد تأخذ العلاقات بشكل درامى، ليس من الضرورى أن يكون شيئًا سلبيًا بل قد تكون فرصة للتعبير عما ما بداخلك.
الدلو: 21/1 إلى 20/2
الأجواء تشير إلى تركيزك فى الأمور المالية حتى تستطيع أن تزيدها وذلك يدفعك للعمل على ذلك.
الحوت: 21/2 إلى 20/3
الأجواء تحفزك للتغيير خاصة وأنت تحب السفر وله تأثير عليك واضح، بعض تصرفات الآخرين تثير تساؤلاتك.
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الوضع في مصر
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اصابات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.