شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم.. توقعات الأبراج الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الحمل: 21/3 إلى 20/4

مكان القمر مقابل برجك وهذا قد يسبب بعض العراقيل والصعوبات، لا تجعل ذلك يوترك. يومان وتعود الأمور لطبيعتها.

الثور : 21/4 إلى 20/5

قد تكون مزدحما جدًا فيما عليك أن تقوم به ولكن من جد وجد، كما أن أمورك العاطفية إيجابية.

الجوزاء: 21/5 إلى 20/6

ربما تظهر أمامك عدة طرق لإثبات قدراتك الإبداعية وأهمها فيما يبدو من حيث المظهر.

السرطان: 21/6 إلى 20/7

بالرغم من الواجبات والمسؤوليات ولكن قد تشعر ببهجة تجعلك أكثر حماسة فطاقة حدسك مرتفعة جدًا.

الأسد: 21/7 إلى 20/8

قد تكون هناك بعض المشاكل في شؤونك المالية عليك بالمراجعة دوما حتى لا تفاجأ بأى موقف.

العذراء: 21/8 إلى 20/9

ربما تشعر بأنه من الأفضل التضحية من أجل الآخرين. لا تأخذ الأمور بشكل جدى فترهق قليلًا.

الميزان : 21/9 إلى 20/10

القمر يدخل برجك وهذا يعنى إيجابيات على جميع المسؤوليات، أداؤك يدهش الآخرين.

العقرب: 21/10 إلى 20/11

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أصحاب العقرب يتميزون بروح عصية وتحدٍ للحياة يجعلهم يحققون الكثير.

القوس: 21/11 إلى 20/12

قد تبدو اليوم متجددا وكلما عرفت هدفك فى الحياة كلما كان من السهل معرفة أى طريق تسلكه، لا تنتقد الآخرين.

الجدى: 21/12 إلى 20/1

قد تأخذ العلاقات بشكل درامى، ليس من الضرورى أن يكون شيئًا سلبيًا بل قد تكون فرصة للتعبير عما ما بداخلك.

الدلو: 21/1 إلى 20/2

الأجواء تشير إلى تركيزك فى الأمور المالية حتى تستطيع أن تزيدها وذلك يدفعك للعمل على ذلك.

الحوت: 21/2 إلى 20/3

الأجواء تحفزك للتغيير خاصة وأنت تحب السفر وله تأثير عليك واضح، بعض تصرفات الآخرين تثير تساؤلاتك.