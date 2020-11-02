شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى عن واقعة «طفل المرور»: «مفيش حاجة اسمها فلان ابن فلان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الإعلامي أحمد موسى، حول أزمة طفل المرور قائلا: «مفيش حاجة اسمها فلان ابن فلان، نحن في دولة قانون يطبق على الجميع».

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «فيديو البث المباشر الذي نشره طفل المرور أمس وتنمر خلاله على الشعب يعد السبب الرئيسي للقبض على الطفل وأصدقائه»، مردفا: «مينفعش نشكك في 22 ألف قاضي عشان جريمة كلنا ضدها، الولد سيحاسب ويحول إلى الأحداث».

وأكمل: «ما حدث جريمة فردية استنكرها المجتمع المصري، والقضاء المصري شريف، فيه ناس عندها مصلحة وعايزة تهد العدالة والقضاء»، متابعا: «نحن في دولة مش بطبطب على حد، لو قاضي أو وزير أخطأ بيتم محاسبته، معندناش حد بيطرمخ».

وتابع «نحن ضد التجاوز الفردي لكن لا يمكن إهانة مؤسسة بالكامل، قضاة مصر محترمون وشرفاء»، مردفا «والد الطفل مصدوم أكتر مننا كلنا، وميعرفش ابنه جاب عربية منين».

وأشار موسى إلى فيديو البث المباشر الذي نشره طفل المرور أمس رفقة أصدقائه وتضمن سباب قائلا: «إزاي أطفال زي دي تقول الألفاظ دي، والله الواد ده ما شاف تربية».

وأردف «أمين الشرطة تعامل زي ما بيقول الكتاب مع الأطفال في واقعة طفل المرور»، مشيرا إلى أن وزير الداخلية كرمه بسبب ثباته في التعامل مع الموقف.

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وتابع «حصانة القاضي حماية لينا، وتطمئنا على الأحكام، لازم الناس تطمن الواد ده مش هيبات في بيته النهاردة».