شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات للفائزين فى سباق المرحلة الأولى لـ «البرلمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الآلاف من أنصار النواب الفائزين فى الجولة الأولى بانتخابات مجلس النواب فى محافظتى المنيا وسوهاج، بنجاحهم، أمس الأول، على أنغام الـ«دى جى» والأغانى الوطنية، ووزعوا المشروبات عقب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات.

فى المنيا، احتفل أهالى قرية صفانية بمركز العدوة، بفوز أحمد عاشور، أحد أبناء القرية، والفائز بمقعد العمرانية، التابع لمحافظة الجيزة، من الجولة الأولى للمرحلة الأولى، وأقام أهالى القرية سرادقا، ووزعوا المشروبات، ورددوا الأغانى الوطنية، وحرص النائب على استقبال المهنئين من أبناء المركز والمراكز المجاورة، معبرا عن شكره وتقديره لأبناء دائرته بالجيزة الذين دعموه واختاروه نائبا لهم.

إلى ذلك، شهدت 5 دوائر انتخابية فى المنيا، جولات ميدانية مكثفة، لطرق الأبواب والحصول على أصوات الناخبين، استعدادا لجولة الإعادة، والتى ستجرى بين 30 مرشحا، على 15 مقعدا، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وقام النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب الحالى، أحد أطراف المنافسة بالجولة الثانية، بالدائرة الثالثة، بزيارة منطقة البهنسا، بمركز بنى مزار، والمعروفة إعلاميا بـ«البقيع الثالث»، والتبرك بأولياء الله الصالحين، والحصول على صور تذكارية أمام المقامات، ونشرها على صفحته الرسمية على «فيس بوك».

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وفى سوهاج، احتفل أنصار عدد من النواب الفائزين فى القائمة الوطنية «من أجل مصر» بفوزهم، وعبروا عن فرحتهم وتوجهوا إلى منازل عدد منهم لتهنئتهم

وأظهرت نتائج الجولة الأولى إجراء جولة الإعادة على 14 مقعدا «للفردى» فى جميع الدوائر الانتخابية بالمحافظة، وخرج من الجولة الأولى فى الانتخابات طبقا للنتيجة الرسمية 8 مرشحين لحزب «مستقبل وطن»، من إجمالى 19 مرشحا للحزب فى مختلف الدوائر، وفقد الحزب 4 مقاعد بشكل نهائى فى الجولة الأولى بعدم وجود مرشحين له يخوضون جولة الإعادة عليها، ويخوض الحزب جولة الإعادة بعدد 11 مرشحا على 10 مقاعد، من بينهم 4 مرشحين يخوضون جولة الإعادة على 3 مقاعد فى دائرة واحدة.

وفى البحيرة، توفى النائب الحالى محمد سعد تمراز، بعد صراع مع المرض عقب خسارته فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بدائرة كفر الدوار فى محافظة البحيرة، وانتشرت على موقع «فيس بوك» تعليقات تحمل عبارات الحزن والتعازى لوفاة النائب السابق منها «ما عرفناه إلا خدومًا شريفًا صادقًا»، و«لم نر منك إلا حسن الخلق ونظافة اليد والاجتهاد فى العمل».

وكتب النائب السابق قبل خمسة أيام من على فراش المرض رسالة إلى أهالى دائرته بعد خسارته فى الجولة الأولى من الانتخابات قائلاً: «أهلى وأحبائى أهالى كفر الدوار الكرام، لقد سعيت قدر استطاعتى خلال الدورة الماضية ولم أدخر جهدًا».

وأضاف النائب الراحل: «أُشهد الله تعالى أننى حملتُ الأمانة بكل صدق وإخلاص، فهى فى رقبتى سأحاسب عليها أمام الله»، وشكر أهالى الدائرة قائلًا: «أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لحضراتكم جميعاً، من وقف بجانبنا ودعمنا ومن لم يدعمنا؛ من أعطانا صوته ومن لم يعطنا؛ ومن وجه لنا فى يوم من الأيام كلمة شكر، ومن انتقدنا لأننا نؤمن أنها كلها آراء ووجهات نظر».