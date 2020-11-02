شكرا لقرائتكم خبر عن «الاقتصاد المنزلي» ينظم ندوات توعوية ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية، عدة ندوات خلال فاعليات الاسبوع الثقافى البيئي تحت شعار «بيئة نظيفة.. مجتمع أجمل»، برعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة. الندوة الأولى كانت حول «إدارة الناس»، وأقيمت ندوة أخرى حول «إعادة استخدام الأغذية الموجودة بالمنزل»، وندوة عن «استخدام برامج التحليل الغذائي في تخطيط الوجبات الغذائية» حاضر فيها الدكتور محمد فكرى، وأخيرا ندوة عن «التوعية الأسرية بالاجراءات الاحترازية وعلاقتها بالعودة للدراسة في ظل انتشار فيرس كورونا». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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