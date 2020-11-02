شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة الصم الأسقفية تحتفل ببدء الدراسة اليوم وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت وحدة الصم والبكم بمصر القديمة التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، الاثنين، طلاب المراحل الحضانة و الابتدائية والإعدادية، وذلك بحفل صغير تضمن عرضًا مسرحيًا ولعب مع العرائس مع توزيع هدايا تذكارية صغيرة.

من جانبها، قالت دكتورة ماري إسحق، مديرة الوحدة، في بيان صادر عن الكنيسة الأسقفية، اليوم، إن الوحدة التزمت بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة فتم إلزام أولياء الأمور بارتداء كمامات وكذلك التلاميذ، مع التأكد من توافر مستلزمات التعقيم والوقاية بكل فصل.

وأوضحت ماري أن الوحدة اعتذرت عن استقبال الطلاب المغتربين من المقيمين بالقسم الداخلي هذا العام بسبب ما فرضته جائحة «كورونا»، التي منعت التجمعات وخوفًا على صحة الطلاب، ما دفع أولياء الأمور لإلحاقهم بمدارس بديلة في المحافظات.

وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.

تعمل الوحدة على تأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

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