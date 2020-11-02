شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الثلاثاء حتى الأحد المقبل.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الاثنين خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الثلاثاء حتى الأحد القادم 8 نوفمبر، وهي كالآتي :

يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 :

شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة ) .

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).

يوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020 :

شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة ).

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).

يوم الخميس 05 نوفمبر 2020 :

القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة .

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......).

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).

يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......).

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السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).

يوم السبت 7 نوفمبر 2020

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).

يوم الأحد 8 نوفمبر 2020

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......).

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).

ويتم تحديث هذه التنبؤات يومياً .