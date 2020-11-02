شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الثلاثاء حتى الأحد المقبل.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الاثنين خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الثلاثاء حتى الأحد القادم 8 نوفمبر، وهي كالآتي :
يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 :
شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة ) .
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).
يوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020 :
شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة ).
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).
يوم الخميس 05 نوفمبر 2020 :
القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة .
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......).
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).
يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......).
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).
يوم السبت 7 نوفمبر 2020
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).
يوم الأحد 8 نوفمبر 2020
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......).
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ).
ويتم تحديث هذه التنبؤات يومياً .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
107,736
-
تعافي
99,555
-
وفيات
6,278
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الثلاثاء حتى الأحد المقبل.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.