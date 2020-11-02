شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للحد من انتشار الطفيليات بمدارس الأقصر 8 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبد اللطيف عمران، مدير مديرية التعليم بالأقصر، عن البدء فى الحملة القومية للحد من انتشار الطفيليات بمدارس الأقصر، ورياض الأطفال والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وقال عمران إن ذلك جاء استمرارًا لجهود الدولة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والإدارة العامة لمكافحة البلهاريسا والطفيليات المعوية بوزارة الصحة.

واضاف أن، الحملة تشمل المرحلة الإبتدائية بدءا من الصف الأول وحتى الصف السادس، وكذالك رياض الأطفال، مؤكدًا أن الحضر يتم تنفيذ الحملة به عن طريق التأمين الصحي، أما الريف فيتم عن طريق وحدات الرعاية الصحية الأساسيّة.