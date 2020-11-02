شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون لتطوير المنظومة الصحية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف وحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، وإحدى أكاديميات للدراسات المتقدمة والتعليم المستمر.
ويهدف البروتوكول إلى تنمية الموارد البشرية بكافة تخصصاتها بالقطاع الصحى وتنمية المهارات القيادية وخلق جيل من القيادات قادر على إدارة المنشآت الطبية طبقا لمعايير الجودة.
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