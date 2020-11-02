شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان التميز الرياضي الأول لجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان التميز الرياضى الأول لجامعة الاقصر بالمدينة الشبابية بالطود، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

وتم تنفيذ الأنشطة الرياضية بمشاركة 120 طالبا بالجامعة من كليات "السياحة والفنادق– الأثار– الفنون الجميلة– الألسن– الحاسبات والمعلومات".

بدأت انشطة المهرجان بفقرة التحطيب التي قام بتقديمها طلاب كلية الاثار ثم فقرة التنورة ثم فقرة غنائية وفقرة شعر، ثم انطلقت الأنشطة الرياضية بمباراة كرة قدم بين طلاب كلية السياحة والفنادق وكلية الألسن، تلتها مباراة أخرى لكرة الطائرة بين طلاب كلية السياحة والفنادق وكلية الحاسبات والمعلومات، ثم مباراة لكرة السلة بين طلاب كلية السياحة والفنادق وكلية الفنون الجميلة.

وانتهي اليوم الأول من أيام المهرجان بفوز كلية السياحة والفنادق وكلية الآثار في كرة القدم وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الفنون الجميلة في كرة السلة، كما حصلت كلية الآثار على المركز الأول في الكرة الطائرة وكلية السياحة والفنادق على المركز الثاني وكلية الحاسبات والمعلومات على المركز الثالث .