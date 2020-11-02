شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الكاثوليك يترأس صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكاتدرائية القيامة للروم الملكيين الكاثوليك بالقاهرة.

يأتي ذلك فى إطار زيارته إلى مصر، لحضور سيامة مطران اللاتين الجديد بمصر، وأيضًا في إطار تفقد رعايا النيابة البطريركية بمصر.

شارك فى الصلاة المطران جورج بكر، رئيس أساقفة بيلوسيوس الفخري، والنائب البطريركي العام بمصر والسودان، وبمشاركة الأب فريد عطا، راعي كاتدرائية القيامة بالظاهر، والأرشمندريت بيوس فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، وراعي كنيسة سيدة البشارة بشبرا، بالإضافة إلى الأب جون صفير، من الرهبنة اللعازرية بمصر، والأب نادر حداد، سكرتير صاحب الغبطة.