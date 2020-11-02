شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص الأمطار والسيول انتهت على جنوب سيناء والبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليومين الماضيين شهدا حالة من عدم الاستقرار وتم غلق عدد من الطرق قبل أن تعاد افتتاحها اليوم مجددا.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بعض المشاكل تعرض لها مراكب وأتوبيسات سياحية امس نتيجة السيول التي هطلت على طريق الغردقة رأس غارب.

وأوضحت أن فرص الأمطار انتهت على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والأمطار الخفيفة متوقعة غدا على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية ولن تكون هناك زيادة أخرى في درجات الحرارة.