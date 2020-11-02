شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تؤكد خلو مدارسها من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مديرية التربية والتعليم بأسوان، ما على صفحات التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بشأن إصابة طالبين بمدرسة محمد صالح حرب الصناعية الثانوية بفيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الخبر عارِ تماماً من الصحة.

وأوضحت المديرية أن واقعة دخول سيارة الإسعاف للمدرسة، تعود إلى السبت الماضين بعد إصابة إحدى الطالبات بقسم الإلكترونيات بالمدرسة بحالة إغماء، قامت على إثرها المدرسة بطلب سيارة الإسعاف، والتى قامت بنقل الطالبة إلى المستشفى برفقة إحدى المعلمات، وتم تشخيص حالة الطالبة بهبوط في الدورة الدموية وتم تقديم الإسعافات الأولية وتقديم الخدمة العلاجية لها.

وفي هذا السياق تؤكد المديرية خلو مدارسها من أي حالات كورونا.