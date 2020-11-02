شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام الرئيس بدعم وتأهيل الكوادر الشبابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على اهتمام الرئيس عبدالفتاح بدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفاعلية في المناصب القيادية واتخاذ القرار.

وأكد المحافظ، خلال توديعه لعضوى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة كريم طه الفقى وحسام أحمد زين، بمناسبة انتهاء مدة تدريبهما بالمحافظة، بحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، على اتباع المحافظة لتوجيهات الرئيس والاستعانة ببعض الكوادر الشبابية المدربة في المناصب القيادية .

وأشاد المحافظ بعضوى البرنامج الرئاسى خلال فترة تدريبهما بالمحافظة، مؤكدا على كفاءتهما في المهام الموكولة إليهما.. وموجها الشكر لنائب المحافظ على تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبى الخاص بهما ومتبعة تنفيذه خلال فترة تواجدهما بشمال سيناء.

بدوره، أكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ على المجهود الذي قاما به عضوا البرنامج الرئاسى والمستوى الكبير الذي ظهرا به خلال فترة تواجدهما في محافظة شمال سيناء، مشيراً إلى أنهما أصبحا قادرين على تولى أحد المناصب القيادية بنجاح .

من جانبهما، توجه عضوا البرنامج الرئاسى بالشكر العميق لمحافظ شمال سيناء ونائبه والسكرتير العام للمحافظة على تذليل كل العقبات أمامهما وتقديم كافة التسهيلات الممكنة خلال فترة تواجدهما بشمال سيناء

وأضاف عضوا البرنامج الرئاسى أن فترة التدريب تعد من أجمل الفترات التي مرا بها في حياتهما.. خاصة وأنهما أمضياها في شمال سيناء.. مؤكدان على اكتساب معارف ومهارات وخبرات جديدة إضافة إلى المعارف السابق تلقيها خلال الفترة السابقة .

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