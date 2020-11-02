شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا العدل والتضامن يناقشان قوانين التأمينات والمعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، الاثنين، بكل من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمقر ديوان عام وزارة العدل.

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتأمينات والمعاشات، ووضع الأحكام القانونية الكفيلة بإنهاء التفسيرات المتعددة لنصوص القانون، وعلاج المستجدات التي يفرزها الواقع العملي، وحوكمة الحسابات التأمينية، من أجل الحفاظ على أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات.