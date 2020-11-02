شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يبحث معوقات تنفيذ مشروع الصرف الصحي في 3 قرى بطهطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعًا، الاثنين، لمناقشة معوقات تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرى «نزالي داوود، والشيخ رحومة، والصفيحة» بمركز طهطا.

وأكد محافظ سوهاج- خلال الاجتماع الذي حضره اللواء محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس كمال محمد، وكيل وزارة الري، وعلى رفاعي، رئيس مركز ومدينة طهطا- على أهمية تنفيذ المشروع تماشيا مع سياسة الدولة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والتي يأتي على رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موجهًا بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتسليم مواقع إنشاء محطات الرفع الخاصة بالقرى الثلاثة، تمهيدا لبدء العمل بتلك المواقع وتذليل أي عقبات لتنفيذ المشروع.

من جانبه أوضح على رفاعى، رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه تم الإتفاق على إنهاء الإجراءات، وتسليم المواقع الخاصة بمحطتي رفع قريتي «نزالي داوود، والصفيحة»، ومخاطبة وزارة الري لإنهاء تسليم موقع محطة قرية «الشيخ رحومة»، حيث أن الموقع أملاك ري على الترعة الملغاة، ولم يتم تسليمه للوحدة المحلية حتى الآن.