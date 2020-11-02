شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: مبادرة للتصالح في مخالفات البناء للأسر الأكثر احتياجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى 2 مليون و200 ألف طلب على مستوى كافة المحافظات.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن عدد طلبات التصالح زادت 100 ألف طلب منذ الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرة بالتعاون مع حياة كريمة «التصالح حياة» لتنفيذ إجراءات التصالح لـ6 آلاف و600 مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا مجانا.

وأوضح أن مبادرة تنفيذ إجراءات التصالح ستجرى بالقرى الأكثر احتياجا في 9 محافظات، مشيرا إلى شروط مبادرة الحياة تصالح تتضمن ألا تزيد مساحة العقار المخالف عن 150 مترا، وألا يزيد عدد الطوابق عن طابقين اثنين.