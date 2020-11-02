شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يبحث مع وزيرة التضامن موضوعات التأمينات والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الإثنين، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بمقر ديوان عام وزارة العدل لبحث ما يتعلق بموضوعات الخاصة بالتأمينات والمعاشات.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتأمينات والمعاشات، ووضع الأحكام القانونية الكفيلة بإنهاء التفسيرات المتعددة لنصوص القانون، وعلاج المستجدات التي يفرزها الواقع العملى، وحوكمة الحسابات التأمينية، من أجل الحفاظ على أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات.