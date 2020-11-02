الأوقاف تنظم ندوة حول مواقف الشرف والنبل فى السيرة النبوية المشرفة غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف، غدا الثلاثاء، ندوة للرأى بعنوان: "من مواقف الشرف والنبل فى السيرة النبوية المشرفة"، وذلك فى إطـار التعاون والتنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف والهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـنى، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى. وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه من المقرر أن تنقل الندوة على الهواء مباشرة عبر الـقناة الثـقـافية، ويشارك فيها كل من: الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى، والدكتور على الله شـحـاته الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة.

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