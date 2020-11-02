شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف شبرا: الكنيسة ليست طرفا فى الدعاية الانتخابية لأى مرشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن كل من الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، ومجمع الآباء كهنة المنطقة بأنهم يقفون على أرضية مشتركة وعلى بعد واحد من جميع مرشحى مجلس النواب.

وقال بيان للأنبا أنجيلوس: "نشجب كل من يزج باسم الكنيسة فى دعاية انتخابية كاذبة لحساب مرشح دون آخر أو يساء بها لمرشح من المرشحين، لذلك نهيب بجميع شعب الكنيسة أن يدرسوا ويستمعوا جيداً للمرشحين للمجلس ويختارون من يرتاح له ضمائرهم ونشجع الجميع بأداء الواجب الوطنى بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات فهو حق لهم يجب أن يتمسكوا به وبواسطته يتم ارتقاء الأوطان الله يبارك مصرنا الحبيبة وقيادتها وشعبها".

هذا وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عددا من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات فى كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التى تضمها كل مرحلة.

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وتُجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

وفى حالة الإعادة بالمرحلة الثانية يكون الاقتراع للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة فى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة فى موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر.