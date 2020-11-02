شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الوزراء: الكرة فى ملعب المواطن ويجب الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه يجب على المواطنين أن يكونوا أكثر التزاما بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا فى اتباعها وتطبيقها، مضيفا أن الكرة الآن فى ملعب المواطن ويجب الالتزام بالإجراءات، مؤكدا لأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء طالب المواطنين بالتشديد على تلك الإجراءات حتى لا نضطر باتخاذ قرارات صعبة تضر بعض الفئات اقتصاديا، والعمالة غير المنتظمة التى تضررت بسبب تلك الجائحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على فضائية صدى البلد، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، شدد اليوم على تطبيق الغرامة الـ4 آلاف جنيه فى وسائل المواصلات العامة والنقل الجماعى.

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وأكد هانى يونس، أن الدكتور مصطفى مدبولى اطمأن على الإجراءات الاحترازية فى المدارس، والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، وكذلك أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى على اتخاذ كافة الإجراءات فى الجامعات.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء اطمأن خلال اجتماع اليوم، على استعدادات الوزارة المختلفة للموجة الثانية من فيروس كورونا، وتوافر المستلزمات الطبية المختلفة، وكذلك توافر الأدوية المعمول بها فى برتوكولات فيروس كورونا والتي حددتها وزارة الصحة، وأكد لكل من وزير الصحة ووزير التعليم العالى على توافر كل تلك الأدوية والمستلزمات بمستشفيات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى.