شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: العالم يعيش فى فترة حرجة مع تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إن العالم يعيش في فترة حرجة مع تفشي كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الأحد، إنه عزل نفسه بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر تغريدة في "تويتر": "أنا بخير ولم تظهر أى أعراض.. لكن سأعزل نفسى خلال الأيام القادمة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية".
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