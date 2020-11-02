"إعلام القاهرة" تستعيد مكانتها بحصول دورياتها على ترتيبات متقدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت كلية الإعلام جامعة القاهرة بحصول دورياتها على ترتيبات متقدمة في تصنيفات الدوريات العلمية وفقا لمقياس "أرسيف"، حضر الاحتفالية الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، والدكتورة حنان جنيد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعمداء الكلية السابقين، الدكتورة ماجي الحلواني، والدكتورة ليلى عبدالمجيد، والدكتورة هبة الله السمري، وعدد من أساتذة الكلية والإداريين والعاملين.

وقالت د. هويدا مصطفى، عميدة الكلية، إن هذا اليوم سعيد في تاريخ الكلية، وهو بمثابة استعادة الكلية للمكانة التي تستحقها بفضل أساتذتها أصحاب الأيادي البيضاء على كل كليات الإعلام علي المستويين المحلي والعربي، وذلك بعد فترة مثلت صدمة لأسرة الكلية بسبب صدور تقدير لا يمت لمستوى الكلية بصلة، وجاء على أساس معايير شكلية تتعلق بالإصدار الإلكتروني، فمن المعروف أن أساتذة الكلية هم من يتولون ترقية أساتذة الإعلام في كل جامعات مصر، بالإضافة إلى أنها أول من أصدار دوريات علمية محكمة، تضم أقدم وأفضل دوريات الإعلام منذ سنوات طويلة.

وأشارت عميدة الإعلام إلى أن تكاتف أساتذة الكلية وجميع العاملين بها من إداريين وفنيين، أدى إلى استعادة دوريات الكلية لمكانتها، وذلك في ظروف صعبة منها خلال جائحة كورونا، ومع ذلك استوفت كل العناصر المطلوبة منها تطوير التصميم، ورفع نسخة من الأعداد على الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن مسيرة التطوير ستستمروان الكلية حريصة على استمرار دورياتها في أفضل التصنيفات، تمهيدا لنيل الاعتماد الدولي.

وشهد الحفل تكريم كل من الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، والدكتورة ليلى عبدالمجيد، والدكتورة هبة الله السمري، الدكتورة حنان جنيد.

بالإضافة إلى الدكتورة هاني محمد علي، والدكتورة أحمد محمود، سكرتيري تحرير المجلات.

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ومن الجهاز الإداري بالكلية تم تكريم عزت إسماعيل، أمين الكلية، ووليد النحاس، مدير مكتب العميد، وسمير القط، ويحيى سليم، وأحمد فكري، ومصطفى أبوالأنوار، بهيئة مكتب العميد.

ومن هيئة مكتبة الكلية، تم تكريم د. تغريد مصطفى، مدير المكتبة، والدكتور نهاد فتحي، وشمل التكريم المهندسة هبة كريم الدين، والمهندس سلام عبدالهادي، ود. سلمى شاهين، وعببر يحيى، والسيدة عفاف محمد، سكرتيرة مركز الرأي العام، ومحمد حسين بمطبعة الكلية.

يُذكر أن قاعدة البيانات الرقمية العربية "معرفة"، كانت قد أعلنت عن نجاح المجلة المصرية لبحوث الإعلام، الصادرة عن كلية الإعلام جامعة القاهرة، والمجلة المصرية لبحوث الرأي العام، التى يصدرها مركز بحوث الرأي العام، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في الحصول على معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي: "أرسيف" Arcif، المتوافقة مع المعايير العالمية، حيث حصلت المصرية لبحوث الإعلاَ على معامل تأثير (0.27) لعام 2020، وبذلك تم تصنيفها ضمن الفئة الأولى : Q1 ، وهي الفئة الأعلى، وحصلت مجلة الرأي العام على معامل تأثير (1264.0) لعام 2020، مع العلم أن متوسط معامل "أرسيف" في تخصص الإعلام والاتصال على المستوى العربي، هو (214.0)، وبذلك تم تصنيف المجلة ضمن الفئة الثانية: Q2 ، وهي الفئة الوسطى المرتفعة.

وعمل معامل "ارسيف Arcif "على فحص ودراسة بيانات ما يزيد علي 5100 عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية في مختلف التخصصات، والصادرة عن أكثر من 1400 هيئة علمية أو بحثية في عشرين دولة عربية، نجح منها 681 مجلة علمية فقط؛ لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "أرسيف Arcif "في تقرير عام 2020.

ومن الجدير بالذكر أن معامل التأثير "ارسيف Arcif "يخضع إلى إشراف "مجلس الإشراف والتنسيق" الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية، وهي: مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا "الإكسوا"، مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات معرفة، جمعية المكتبات المتخصصة العالمية/ فرع الخليج، بالإضافة إلى لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية، وبريطانيا.