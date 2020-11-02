غدًا.. لجنة إعداد لائحة الشيوخ تستأنف عملها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



تستأنف لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، اجتماعاتها غدًا الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون لائحة المجلس، والتي وصلت خلال الاجتماعات الثلاث السابقة إلى مناقشة المادة 239.

يشار إلى أنه بعد إقرار اللجنة لجميع مواد اللائحة، سيتم مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس، ثم إرسالها لمجلس الوزراء، وإحالتها لمجلس النواب لإصدارها بقانون.

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