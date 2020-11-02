السيسي وميركل يتباحثان حول سُبل مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا عبر تقنية "فيديوكونفرانس" من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتباحث حول سُبل مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، في ظل أحداث التوتر الأخيرة التي شهدتها عدد من الدول الأوروبية.

وأعربت المستشارة الألمانية عن اهتمام الجانب الأوروبي بالتعاون مع مصر في هذا الصدد بمؤسساتها الدينية العريقة كمنارة للإسلام الوسطي في العالم، مشيدةً في هذا الإطار بجهود الرئيس الفعالة والموضوعية والحكيمة على صعيد حماية الحريات الدينية، وتعزيز التعايش السلمي بين الأديان والحضارات.