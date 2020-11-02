محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سيجنب الحكومة اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي": "لو الأمور انزلقت إلى زيادة إصابات كورونا سنضطر إلى اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة".
وتابع بأن قرارات الإغلاق تضر بالنشاط الاقتصادي ومن ثم تعرض الكثير من الأنشطة التجارية التي تعرض أصحابها والعاملين فيها إلى الضرر البالغ، لذلك يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأوضح: "عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة هو سلوك مرفوض في ظل الظروف الحالية حفاظًا على صحتهم وصحة الآخرين"، مؤكدًا أنه تم مضاعفة كميات الأدوية الخاصة بكورونا وهناك احتياطي استراتيجي لتجنب حدوث أي نقص في الدواء.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث "الوزراء": التزام المواطنين بإجراءات مكافحة كورونا يجنبنا قرارات صعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.