محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، المواطنين من إهمال الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدًا أن انتشار الفيروس وزيادة الإصابات في مصر في "أيدي الناس" وليس الدولة.
وأوضح خلال حديثه بقناة "DMC" أن فصل الشتاء يشهد انتشار الفيروسات التنفسية مثل الأنفلونزا وكورونا.
وشدد على أن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي هما السبيلين الوحيدين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وضمان عدم انتشار الوباء في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب بـ"المصل واللقاح": السيطرة على كورونا في يد الناس وليس الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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