وزير العدل يلتقي نيفين القباج لبحث ملفات التأمينات والمعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، بكل من الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمقر ديوان عام وزارة العدل.
تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتأمينات والمعاشات، ووضع الأحكام القانونية الكفيلة بإنهاء التفسيرات المتعددة لنصوص القانون، وعلاج المستجدات التي يفرزها الواقع العملي، وحوكمة الحسابات التأمينية، من أجل الحفاظ على أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات.
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