استعدادات العام القضائي الجديد.. رئيس القضاء الأعلى يستقبل وزير العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استقبل أعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضة، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بدار القضاء العالي.

وتأتي الزيارة، وفق بيان لمحكمة النقض، اليوم الإثنين، في ظل أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ووجه وزير العدل خالص التهاني لرئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، متمنيًا لهم سداد الخطى ودوام التوفيق.

وتناول اللقاء الاستعدادات للعام القضائي الجديد، وأوجه التعاون الدائم والقائم بين كافة قطاعات وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لتحقيق الرسالة السامية للقضاء المصري الشامخ، وعمل نقلة نوعية للتقاضي من خلال تسخير كافة الطاقات البشرية والمادية وتعزيز تقنيات التحول الرقمي لتحقيق الإنجاز السريع في إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم، لتقديم أفضل الخدمات القضائية للمواطن.