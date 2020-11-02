قضية "طفل المرور".. النيابة تأمر بعرض نجل القاضي و4 آخرين على الطب الشرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الاثنين، بإرسال المتهم "أحمد. أ" المعروف بـ"طفل المرور" و4 آخرين إلى المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم للمتهمين.

وقالت النيابة إن قرار العرض لبيان ما إذا كان بتلك العينات جواهر أو مواد مخدرة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان نوعها والجدول المدرج بها على أن توافى بتقرير مفصل يعرض عليها.

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كما أمرت النيابة بتحرير فيش وتشبيه وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين الأربعة في القضية رقم 19133 لسنة 2020 جنح البساتين.

كما قررت النيابة إيداع الطفل "أحمد" نجل المستشار "أ. ع" إحدى دور الملاحظة أسبوعًا، على أن يتم تقديم جلسات الدعم الموصى بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة ويعد تقرير دوري بحالته، ويراعى تقديم المتهم إلى المحكمة المختصة يوم 7 نوفمبر للنظر في أمر مدة الإيداع، وأمرت بحبس الأربعة الآخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم فيديو يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.