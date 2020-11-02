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بالفيديو.. الشرطة تداهم ورشة لتصنيع السلاح في المنوفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمرارًا للحملات الأمنية ضد متجرى الأسلحة النارية غير المرخصة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنوفية.

بالتنسيق مع قطاعات الأمن العام العام والوطني والمركزي ومديرية أمن المنوفية، داهم ضباط الإدرة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائرغير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الورشة.

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وتبين أن الورشة بدون ترخيص لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والذخائر عُثر بداخلها على 44 قطعة سلاح ناري متنوع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة إضافة إلى الأدوات والعدد المستخدمة في عملية التصنيع.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها.

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