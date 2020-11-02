طلب رسمي من النيابة للقاضي والد "طفل المرور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

طلبت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، مذكرة من المستشار "أ. ع" والد المتهم "أحمد" في القضية رقم 19133 لسنة 2019 المعروفة بـ"طفل المرور".

وطالبت النيابة في قرارها -حصل الخليج 365 على نسخة منه- القاضي بتقديم رد على ما تضمنته تحريات المباحث المؤرخة في 2 نوفمبر 2020.

كما قررت النيابة إيداع الطفل "أحمد" نجل المستشار "أ. ع" إحدى دور الملاحظة أسبوعًا، على أن يتم تقديم جلسات الدعم الموصى بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة على أن يعد تقرير دوري بحالته، ويراعى تقديم المتهم إلى المحكمة المختصة يوم 7 نوفمبر للنظر في أمر مدة الإيداع.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم فيديو يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور، وقيادة سيارة بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.