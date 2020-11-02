شكرا لقرائتكم خبر عن متحف كفر الشيخ يستقبل الجمهور.. والمحافظ يفتتح معرض «تراث مصر» ويدعو لزيارته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد متحف كفر الشيخ، الإثنين، إقبالا كبيرًا من المواطنين في اليوم الثاني من افتتاحه على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعبر طلاب وطالبات كفر الشيخ عن سعادتهم بما يضمه المتحف من آثار متعددة، فيما تفقد المحافظ اللواء جمال نور الدين، ونائبه عمرو البشبيشي، أروقة المتحف، واستمعا لشرح الدكتور صبحي عاشور، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة حلوان، والدكتور السيد محمد البنا، المشرف العام على المتحف، عما يضمه المتحف من آثار فرعونية وإسلامية وقبطية ورومانية.

وافتتح محافظ كفر الشيخ معرض تراث مصر لكلية التربية النوعية وبضم منتجات اليومية نسيجية وحرف ومشغولات وأعمال الرسم على القماش، والأعمال والمشغولات الجلدية والمعدنية والخشبية والتابلوهات وإكسسوارات، وأعمال للنسيج والمعادن، ومعرض التربية والتعليم اللذان يضمان العديد من المشغولات اليدوية المتعددة، إضافة لعرض منتجات من سجاد وكليم وجوبلان فوه، ومنتجات مشروعك.

وأكد نور الدين أن متحف كفر الشيخ يضم سيناريو العرض المتحفي الذي يبرز بعض الموضوعات مثل تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفر الشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، باعتبار حي سخا بمدينة أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، ويضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد ،كما يلقي الضوء على مجموعة من الموضوعات منها تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

وقال محافظ كفر الشيخ إن المتحف به 1200 قطعة أثرية منها عدد كبير لم يعرض للجماهير من قبل، أهمها تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الآلهة سخمت، وتمثال لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة ٢٦، من منطقة تل الفراعين، كما يضم المتحف مسار لذوي الاحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل ،كما يضم المتحف أثار من تل الفراعين، وفوه الأثرية، تم إعداده بأيدي مصرية بتكلفة 63 مليون جنيه، ليضم قطع أثرية نادرة، تعبر عن آثار فرعونية وإسلامية ومسيحية، ويعكس الصورة الجميلة التي تميزت بها المحافظة من آثار بتل الفراعين، وأثار فوه الإسلامية ،وكنيسة السيدة العذراء بسخاء ومسار العائلة المقدسة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المتحف قبلة ومنارة ثقافية تاريخية، مؤكدا أن هذا شرف تناله المحافظة في عهد الرئيس السيسي، داعيًا كل الطلاب بالجامعات والمدارس وأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة بزيارة المتحف عقب افتتاحه، ليروا روعة الحضارة المصرية القديمة والحضارات المتعاقبة عبر العصور.

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معرض بمتحف كفرالشيخ

معرض بمتحف كفرالشيخ