شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: «مستعدون للموجة الثانية من كورونا زي ما استعدينا للأولى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال تواجده بمصنع النوبارية للسكر في محافظة البحيرة، إن الدولة مستعدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس «كورونا»، مضيفا: «إحنا مستعدين للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، زى ما استعدينا للموجة الأولى، والقيادة السياسية فى مصر وجهَّت بتسخير كل إمكانيات الدولة لحماية المواطن والمجتمع المصري».

جاء ذلك خلال لقائه بالصحفيين على هامش حضوره ملتقى السلامة والصحة المهنية فى شركة السكر بالنوبارية، والذى قام خلاله بتوزيع 1040 شهادة «أمان» على عدد من العمالة غير المنتظمة المسجلة فى مديرية القوى العاملة بالبحيرة، ووزع خلاله أيضًا شهادات تقدير على أصحاب الأعمال بالمنشآت الزراعية.

وأضاف «سعفان»: «إحنا عايزين نطبق روح ومفهوم السلامة والصحة والمهنية، ويكفى فى مسألة السلامة والصحة المهنية الاسم الأول فيها وهو كلمة (السلامة) وهى أهم مبدأ لازم نحافظ عليه، وأن يدرك كل واحد فينا المخاطر المحيطة به، ويحاول قدر الإمكان أن درء هذه المخاطر عن نفسه وعن الغير وعن المنشأة».

وقال وزير القوى العاملة: «تحقيق مهام وظيفة الأمن والسلامة المهنية مش مسألة إنى أحرر محضر ولكن عايزين تحقيق المهمة الوظيفية أن يحاول المكان تلافى كل الملاحظات والمخالفات».

وأوضح سعفان: «أهم حاجة يكون عندنا إجراءات سلامة داخل كل منشأة، ونحاول أن نغرس مفهوم أن تحقق السلامة لنفسك ولمن يتعامل معك وللمكان الذى توجد أنت فيه وعشان نحققه فعليًا لازم السلامة تكون مفهوم مش مجرد نصوص قانونية جامدة، ونريد أن نربى الفرد على مفهوم السلامة حتى فى بيوتنا».

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