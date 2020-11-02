شكرا لقرائتكم خبر عن بائع يهدد بالانتحار في قناة السويس: «عايز محل بسوق بورفؤاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على طريقة الفنان هاني رمزي في فيلم «أبوالعربي»، عمد بائع جائل إلى خلع ملابسه والصعود على أحد أبراج إضاءة ضفة قناة السويس من الجانب الشرقي جهة بورفؤاد، مرتديًا مايوه، وأخذ يصيح مهددًا بالانتحار.

ويطالب البائع بمنحه محلا في سوق بورفؤاد الجديد، فيما تجمع المارة حول برج الإضاءة، واستدعوا الخدمات الأمنية المعينة على مرسى المعديات، كما جرى استدعاء شرطة النجدة، التي نجحت في إنزال البائع واصطحابه إلى قسم الشرطة.

كان نفس الشخص عرض بالأمس فيديو على موقع «فيس بوك» وهو داخل مسكن ومتدلٍ داخله حبل مشنقة مهددًا بالانتحار إذا لم يحصل على محل بسوق بورفؤاد الكبير.

وقال مصدر بمجلس مدينة بورفؤاد إن البائع سبق بحث حالته وتبين عدم أحقيته لتخصيص محل، وعدم انطباق شروط التخصيص عليه.