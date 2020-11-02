شكرا لقرائتكم خبر عن «المستشفيات التعليمية» تكرم أوائل معاهد التمريض.. ومنح مجانية للمكرمين بالدبلومة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، احتفالية كبرى لتكريم أوائل الطلبة بمعاهد التمريض التابعة للهيئة، تحت رعاية الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، وبحضور كل من الدكتور عبدالحميد صالح رئيس إدارة التعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان، والدكتور أحمد أبوزيد عميد المعهد الفنى الصحي بإمبابة، ومديرات معاهد التمريض التابعة للهيئة.

جاءت الاحتفالية في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية نحو الاهتمام بالتعليم الطبي لإعداد طواقم طبية متميزة والاهتمام بجميع أفراد المنظومة الصحية داخل الهيئة لإعداد جيل قادر على مواكبة أحدث الأساليب العلمية الحديثة في المجالات الطبية وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية في جميع المجالات.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة بأن الاحتفالية لتكريم المتفوقين من طلبة معاهد التمريض بالهيئة رغم الظروف الصعبة التي مر بها هؤلاء الطلبة خلال هذا العام لوجود جائحة كورونا التي اجتاحت العالم مما جعل مجهود التحصيل الدراسي مضاعف والتفوق يحتاج لمثابرة وجهد أكثر مما يضع هؤلاء الطلبة في مكانة متميزة جديرة بالتقدير والاحتفاء لذلك قرروا تكريم أول 30 طالبًا على مستوى معاهد الهيئة بمنحهم شهادات التقدير والدروع التذكارية نظرا لتميزهم، كما تقرر منحهم منحه مجانية للدراسة في إحدى الدبلومات المهنية الخاصة ب التمريض، بالإضافة إلى فرصه الاشتراك مجانا في كورسات ودورات التمريض بالهيئة لمدة عام والتى ينظمها مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة، كما توجه الشكر لجميع أسر الطلبة المتفوقين لما قدموه من دعم وجهد لأبنائهم في ظل ظروف استثنائية مرت بها البلاد خلال الجائحة لم تثنيهم عن بذل الغالى والنفيس ليحقق أبنائهم هذا الإنجاز الذي نفخر به جميعا.

وأضاف الدكتور محمد فوزي بأن الهيئة تولى اهتماما خاصاً بالتعليم المهني والتقني لأفراد هيئة التمريض داخلها وتوفر كل السبل لتوفير تعليم وتدريب طبي متميز لهم لتواكب أحدث الخدمات الطبية والتقنيات والتى تم توفيرها بوحدات الهيئة مؤخرا باعتبار أن أفراد هيئة التمريض هم الشريك الأساسي وحجر الزاوية لتقديم خدمة طبية ذات مستوى عالي من الجودة والتميز، وتم ترجمة هذا الاهتمام بالبدء بتقديم دورات تدريبية وورش عمل لمديري ومدرسي مدارس التمريض بالهيئة نظرا للمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم باعتبارهم مسئولين عن استخدام أحدث طرق التدريب والتقييم للطلبة وكذا دورات تدريبية لأفراد هيئة التمريض ليساهموا مع باقي أفراد الأطقم الطبية في تقديم خدمة صحية عالية الجودة وهو ما نصبو إليه جميعا طبقا لتوجيهات وزير الصحة والسكان.

وأضاف بأن الهيئة تضم 19 معهد للتمريض موزعة بمختلف ربوع البلاد لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمستشفيات ومعاهد الهيئة في إطار حرصنا على تقديم خدمة طبية متميزة، وتضم هذه المعاهد 700 طالب وتقدم خدمة تعليمية ممتازة بالتعاون مع إدارة التعليم الفنى الصحى بالوزارة والمعاهد الفنية الصحية وعلى رأسها المعهد الفنى الصحى بإمبابة بقيادة ا.د. أحمد فتحى أبوزيد والذى لا يألوا جهداً في تقديم كل الدعم لمعاهد التمريض بالهيئة في إطار من التناغم والتنسيق لكي يحقق هذا التعاون الفائدة المرجوة .

وأوضح أنه جار حاليا الإعداد لإنشاء مجمع تعليمي كبير يضم جميع المعاهد الفنية ومدارس التمريض بالهيئة مجهز بأحدث التجهيزات ووسائل التعليم والتدريب.

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كما أفاد بأنه في إطار الاهتمام بالتعليم المهني المستمر لجميع أفراد هيئة التمريض ومواكبة أحدث نظم التعليم عن بعد تقرر تدشين منصة تعليمية رقمية لمركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة تحتوى على جميع مناهج المدارس الثانوية للتمريض ودورات تدريبية ودبلومات مهنية متخصصة لجميع أفراد هيئة التمريض يلقيها نخبة من أفضل المدربين في هذا المجال بمعاهد الهيئة والجامعات المصرية حيث أن السبيل الوحيد لرفع مستوى أفراد هيئة التمريض هو الاهتمام الدائم بتحديث المقررات الدراسية وإتاحة المحتوى التدريبي المتقدم لجميع أفراد المنظومة التعليمية من مديرين ومدرسين وطلبة ورفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية وزيادة جرعة التدريب العملى الدائم للطلبة والخريجين وذلك كله سينعكس على تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمريض داخل وحدات الهيئة