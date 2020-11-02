شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يناقش مع قادة المحليات عدة ملفات تمس أولويات المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية لمناقشة العديد من الملفات التي تمس أولويات المواطن القنائي وذلك في حضور كمال شلبي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد.

وناقش «الداودي» خلال الاجتماع عدد من الملفات جاء في مقدمتها ملف تطوير منافذ البيع التابعة للمحافظة لاستيعاب منتجات مشروعات الامن الغذائي التي يتم تقديمها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الاسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة تلبيةً لاحتياجات المواطنين بمختلف مدنها، فضلا عن البعد الاجتماعي لهذه المشروعات في توفير فرص عمل مناسبة للشباب القنائي، ما يساهم في تحقيق نوع من التنمية المستدامة بالمحافظة.

كما أوصى الداودي رؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة عمل لقاءات للمواطنين للاستماع إلى شكواهم وللوقوف على حجم المشكلات التي قد تؤرقهم باعتبار المواطن شريكا أساسيًا في وضع خطط التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية الحديثة، مؤكدًا ضرورة بذل أقصى جهد ممكن من أجل إرضاء المواطنين وسرعة الرد على الشكاوى المقدمة وإيفادهم بالإجراءات القانونية المتبعة لحل مشاكلهم دون أي تعقيد.

وناقش الاجتماع استعدادات الوحدات المحلية لاستقبال موسم قصب السكر حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تم الاتفاق عليها مع رؤساء مصانع السكر بالمحافظة ومسئولي المرور في وقت سابق، والتي تضمنت بعدم السماح لجرارات نقل القصب بالمبيت بالشوارع والطرق الرئيسية مع الالتزام بوضع العلامات الإرشادية والمثلثات الفسفورية العاكسة وكذلك عدم السماح لها بالسير بحمولة أكثر من 2 مقطورة منعاً لوقوع حوادث وحفاظًا على سلامة المواطنين ومصادرة الجرارات التي يقودها أطفال تحت السن القانوني.

ووجّه محافظ قنا التنفيذين بالاهتمام بمستوى النظافة ورفع نواتج تطهير الترع اولا بأول وتشجير المداخل الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة سواء على الطرق الزراعية أو الطرق الصحراوية موجها بمراعاة التنسيق التشجيري بشكل يعكس المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، وبما يساهم في منح الشوارع مظهرا لائقا يبعث الراحة النفسية والهدوء الداخلي لدى المواطنين.

من ناحية أخرى أكد محافظ قنا على ضرورة تشجيع الشباب على تبني فكر ريادة الاعمال واقامة مشروعات خاصة يديرونها بأنفسهم، لافتا إلى ضرورة شرح المزايا المقدمة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) وتذليل كافة العقبات أمام المتقدمين ومنحهم دراسات الجدوى اللازمة للمشروعات التي يطمحون بتنفيذها، مؤكدًا أن المحافظة تعطي أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض المحافظة وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، موضحًا أن اجمالي عدد المستفيدين من المشروع بلغ 6470 مستفيدًا بقيمة استثمارية بلغت حوالي 510 مليون جنيه.

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