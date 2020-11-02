شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، الاثنين، حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا.

وقال الدكتور طارق محمد شوكة، وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة اليوم بكورونا، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة يبلغ 143 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 35 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 585 حالة، مع وجود 7 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و23 حالة أخرى تحت العزل المنزلي.