شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع سفير جنوب السودان آفاق التعاون الزراعي بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، جوزيف موم مجاك، سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة، بحضور الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، لبحث أوجه التعاون الزراعي بين البلدين، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتطوير علاقات التعاون مع دولة جنوب السودان في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد القصير، في تصريحات صحفية الاثنين، أن الاجتماع بحث تناول التعاون مع دولة جنوب السودان في مختلف المجالات الزراعية، وأهمها الإنتاج الحيواني وإنشاء مزرعة نموذجية نباتية حيوانية سمكية، وذلك تنفيذا لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، قال سفير جنوب السودان إنه بحث مع وزير الزراعة الإعداد للزيارة المرتقبة لوزير الزراعة بجنوب السودان لمصر، كما أشاد بالجهود المصرية نحو دعم التنمية في دولة الجنوب.