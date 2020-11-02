شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء عليبة: المشاركة في الانتخابات حق مكفول للجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت شيماء عليبة، أصغر مقاول بنت، بتوجه الدولة لتمكين الشباب والاهتمام بهم، لافتة إلى أن الدولة قبلت ومنحت الفرصة لعدد 568 مرشحا على نظام القوائم و1861 مرشحا فرديا بالمشاركة في الحياه السياسية «النيابية» أغلبهم وجوه جديدة من الشباب، كما أن نسبة مشاركة المرأة غير مسبوقة.

وأوضحت عليبة، في تصريحات لها، أن هناك زيادة في نسبة مشاركة المصريين في المرحلة الأولى من الانتخابات لتصل إلى 28% بدلا من 5%، متوقعة زيادة نسبة المشاركة في المرحلة الثانية.

وأكدت أن المشاركة في الانتخابات حق مكفول للجميع، مضيفة: «أيا كانت النتيجة بين الفائز والخاسر فإن الجميع حقق النجاح فجميعهم اكتسب الثقة والشرعية من الدولة أولا ومن الناخبين ثانيا باختلاف النسب».

وشددت على أن النجاح الحقيقى هو زيادة الوعى وثقافة المواطنين بحقوقهم، والالتفاف والتنافس على هدف واحد كلٍ بطريقته، متابعة: «لسنا ملائكة وبيننا النفوس الطيبة والنفوس الشريرة والخطأ وارد وما يهم هو إعلاء مصلحة الوطن».

ووجهت رسالة للنواب قائلة: «أنت مسؤول قبل أن تكون نائبا فالمسؤولية أعم واشمل»

وعن تجربتها الانتخابية قالت: «فخورة بالمشاركة في عملية الانتخابات ضمن فريق عمل بكل جهد وندعو الله أن يولي من يصلح».

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