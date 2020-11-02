شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق القصير قفط أمام الحركة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة البحر الأحمر إعادة فتح طريق القصير قفط أمام الحركة المروربة بعد 48 ساعة من إغلاقه بسبب السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة الغواخير بالطريق.

وأوضحت المحافظة في بيان، الاثنين، أنه يجري العمل على إصلاح تلفيات طريقي «سفاجا- سوهاج» و«رأس غارب- الشيخ فضل» تمهيدًا لإعادة فتحهما أمام الحركة المرورية.

وأعادت محافظة البحر الأحمر فتح طريق الغردقة رأس غارب أمام الحركة المرورية بعد إصلاح المناطق التي تضرّرت من السيول.