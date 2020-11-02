شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة: سيول وسط سيناء ضعيفة ودون أي أضرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن منطقة وسط سيناء شهدت سيول ضعيفة، دون أي أضرار أو خسائر.

بدوره أكد سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، أن المناطق التي شهدت جريان السيول هي وادي الرواق التابع لقرية السلام، ووادي الفيحي جنوب قرية الريد، ووادي الطيبة التابع لقرية التمد ووداى الجرافى بقرية رأس النقب ولا توجد أي أضرار.

وأشار فرج إلى أن السدود التعويقية والمصدات الخرسانيه ساهمت بشكل كبير في حماية الطرق الرئيسية من أخطار السيول.

سيول وسط سيناء

سيول وسط سيناء

سيول وسط سيناء

سيول وسط سيناء

سيول وسط سيناء