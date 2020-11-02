شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور المحافظ ورئيس الجامعة.. افتتاح معرض المشغولات اليدوية بـ«نوعية كفر الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، الاثنين، معرض المشغولات اليدوية من إنتاج الطلاب، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

وتجول رئيس الجامعة برفقة محافظ كفر الشيخ والحضور بين المعروضات الفنية التي تضمنت إبداعات طلاب كلية التربية النوعية.

وقالت الدكتور الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، بحسب بيان، إن أهم الأعمال التي يتضمنها المعرض إنتاج اللوحات الفنية بجميع أنواعها والأعمال والمشغولات الجلدية والمعدنية والخشبية والتابلوهات وإكسسوارات، وأعمال للنسيج والمعادن وغيرها من أعمال الطلاب الفنية من مشغولات جلدية ولوحات فنية والتي وتم عرضها بصورة مبتكرة، مؤكدة أن المعرض شارك فيه عدد كبير من الطلاب لعرض إبداعاتهم الفنية وتشجيعهم على صقلها تنميتها.

وأوضحت عميد كلية التربية النوعية قيام المعرض على خامات البيئة البسيطة واستخدامها في أعمال فنية متكاملة وذلك في إطار تشجيع ودعم إدارة الجامعة لتنمية مهارات الطلاب وتبنى ما يقدمونه من أفكار وإبداع وتزكية روح المنافسة الشريفة بينهم.

وذكر أنه جارٍ الإعداد لتنظيم معرض فني يضم جميع أعمال طلاب كلية التربية النوعية لتسويق المنتجات المتنوعة للمجتمع المحيط بأسعار التكلفة بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب على إقامة المشروعات الصغيرة.

وصرّح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي بأن إدارة الجامعة تولى اهتمامًا كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة.

وأشار دسوقي إلى أن المعرض الفني للطلاب يأتي في إطار تنمية كفاءة ومهارة الطلاب لإظهار مواهبهم وقدراتهم الفنية وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات.

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وأكد أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية وتشجيعها تعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا .

وأشاد دسوقي بالمستوى الفني والإبداعي للطلاب وحث رئيس الجامعة الطلاب على الاستمرار بتنفيذ تلك الأعمال التي تنمي الابتكار والإبداع والفكر لديهم.

معرض مشغولات يدويه لطلاب نوعية كفرالشيخ

معرض مشغولات يدويه لطلاب نوعية كفرالشيخ