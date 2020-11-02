شكرا لقرائتكم خبر عن دورة حول تشخيص وعلاج الحيوانات الأليفة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد شقير، مدير معهد بحوث صحة الحيوان ببنى سويف، إن هناك فنا في تشخيص الأمراض الباطنة في الحيوانات الأليفة، موضحا أنه بعض الأشخاص قد يصابون بالربو بسبب رد الفعل المناعي عند التعرض للحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب والخيول، ويحدث هذا نتيجة استجابة الجهاز المناعي ضد البروتينات الموجودة في وبر وجلد أو حتى بول ولعاب الحيوانات، ما يؤدي إلى ظهور أعراض قد تتشابه في بعض الحالات مع أعراض الربو.

وانطلقت دورة اساسيات التشخيص والعلاج للحيوانات الاليفة بمعهد بحوث صحة الحيوان بمديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، الاثنين، وتستمر 4 أيام منهم يومين عملي ويومين نظري بحضور أكثر من 40 طبيبا شابا من محافظات المنيا والفيوم وبني سويف، وبالتنسيق مع نقابة الأطباء البيطريين ببني سويف.

وتتناول الدورة فن تشخيص الأمراض الباطنة في الحيوانات الأليفة، طريق النجاح وتأسيس عيادة حيوانات أليفة.